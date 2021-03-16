Hakkari’de dinamik denetimler sürüyor

Hakkari’de dinamik denetim modeli kapsamında başlatılan uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Valilik, emniyet, belediye, il özel idaresi, sağlık ve diğer kurumların katıldığı denetimler sabah, öğle ve akşam saatlerinde dönüşümlü olarak devam ediyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularının üzerinde durulduğu denetimlerde, kurallara uymayanlara ise anında cezalar kesiliyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, birçok kamu kurum ve kuruluş personelinin katıldığı denetimlerin hız kesmede devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, “Türkiye genelinde iyi durumdayız ancak ilimizde de geçtiğimiz hafta bir artış söz konusu oldu. Yeşil bölgede kalmamız için herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz” dedi.

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