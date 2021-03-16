CHP Ekonomi Masası heyeti Hakkari'de

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ekonomi politikalarının anlatılması ve bu yöndeki isteklerin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi Masası heyeti, Hakkari'de iş çevreleri ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında oluşturulan ekonomi çevrelerinin istek, beklenti ve önerilerini dinlemek, partinin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla kurulan Ekonomi Masası Heyeti, Hakkari'ye geldi. 11 milletvekilinden oluşan Ekonomi Masası Heyeti, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve baroları ziyaret edip, kentin genel sorunları hakkında bilgi aldı.

CHP Hakkari İl Başkanlığı'na gelen heyet, kente yaptıkları ziyaretlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Veli Ağbaba, bir haftalık bölge turuna çıktıklarını belirterek, bölgedeki sorunları tespit edip Genel Başkan Kılıçdaroğlu´na ileteceklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-03-16 14:30:24



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