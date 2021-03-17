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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık'tan "18 Mart Çanakkale Zaferi" mesajı

İHA

Vali Akbıyık'tan "18 Mart Çanakkale Zaferi" mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Baykan Vekili İdris Akbıyık, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
Vali Akbıyık mesajında, "Bugün Türk tarihinin şeref sayfalarından ve dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferinin 106. yılını kutluyoruz. Bu zafer tarihi boyunca esareti kabul etmemiş bir milletin yeni bir devlet kurmasına kadar uzanan dirilişinin başlangıcı aynı zamanda azim ve kahramanlığının tarihte yerini almış şerefli bir anısıdır. Vatanı ve istiklali için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Türk milleti, tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olmuştur. Etnik kökenleri, mezhepleri ne olursa olsun vatanın her köşesinden kopup gelerek düşmanın karşısına dikilen ve ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek canları pahasına bu toprakları savunan şehitlerimizin aziz hatırası, millet olma şuurumuzu canlı tutan en büyük ilham kaynağımızdır.
Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.
Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

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