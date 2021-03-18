Hakkari'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen törende ilk olarak valilik, belediye ve şehit ile gazi aileleri derneği tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Atatürk Kültür Merkezinde Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesinin hazırladığı programa katıldı. Saygı duruşuna durulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayan program, günün anlam ve önemi üzerine konuşma, sine vizyon gösterimi ve tiyatro oyunu ile devam etti.

Öğretmen ve öğrencilerin sahnelediği oyunlar büyük bir beğeni ile izlendi. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, okul yönetimine kutlayarak, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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