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Gara şehidinin adı ve öğrenciye mektubunun başlığı, kütüphaneye isim oldu

DHA

Gara şehidinin adı ve öğrenciye mektubunun başlığı, kütüphaneye isim oldu


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesine başlatılan 'Pençe Kartal-2' operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun'un adı ve mektuplaştığı öğrenciye yazdığı metnin başlığı 'Hoş bir seda', Hakkari´de açılan kütüphaneye isim olarak verildi. 
Hakkari'de görev yapan öğretmenler, bir süre önce irtibat kurdukları Mehmetçikle birlikte kitap kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada, kısa sürede 3 bin kitap toplandı. Bu kitaplarla da Yeni Mahalle'de bulunan Ahmedi Hani Ortaokulu'na kütüphane kuruldu. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine başlatılan 'Pençe Kartal-2' operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun'un adı ve mektuplaştığı öğrenciye yazdığı metnin başlığı olan 'Hoş bir seda', Hakkari´de açılan kütüphaneye isim olarak verildi. 
Kütüphanenin açılışı için düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Hakkari Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Şentürk, şehit Piyade Yüzbaşı Burak Coşkun´un hem arkadaş hem de ağabey olduğunu söyledi. Şentürk, "Hakkari´de 3 yıldır görev yapıyorum. Hakkari Valiliği bünyesindeki radyoda şiir dinletisi yapıyorken, şehidimizle tanışmıştık. Yaklaşık 1 yılı beraber geçirmiştik. Gara´da çatışmada şehit olan Yüzbaşı Piyade Burak Coşkun yakın arkadaş ve değerli bir ağabeyimizdi. Radyomuzda öğrenciye 'Hoş bir seda' adlı bir mektup yayımladı. Biz de bu 'hoş seda'yı devam ettirelim, diye kütüphane kurmaya karar verdik. Sosyal medya hesabımızda paylaşımında bulunduk, 2 hafta içinde binlerce kitap geldi. Bu şekilde kütüphanemizi kurduk ve şehidimizin ismini sonsuza dek yaşatacağız" dedi.
Ahmedi Hani Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Arafat Demir ise "Gara´da şehit olan askerimiz için kütüphane kurduk. Çok güzel bir duygu. Okulumuzda şehidimizin ismini yaşatacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-03-18 15:11:11

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