(ÖZEL) Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) KADINLAR Futbol 2'nci Ligi'nde Hakkari'yi temsil eden Yüksekova Belediyespor, 1'inci Lig'e yükselmek için yeni sezon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova Belediyesi'nce 4 yıl önce kurulan ve 3'üncü Lig'de şampiyon olduktan sonra geçen yıl 2'nci Lig'e yükselen kadın futbol takımı, üst lige çıkmak için Şehir Stadyumu'nda haftanın 5 günü antrenman yapıyor. Takımın yaşları 15 ile 25 arasında değişen 30 futbolcusu, mücadele azimleri ve disiplinleriyle göz dolduruyor. Nevşehir'den Yüksekova Farabi Anadolu Lisesi'ne atanan psikolojik danışman Hatice Utku da takımda top koşturuyor. Utku, ilçenin kadın futbol takımı olmasının kendisini sevindirdiğini belirterek, "Buraya ilk atandığımda ilçede kadın futbol takımının olduğunu duydum. Ben de gelip şansımı denemek istedim. Açıkçası burayı çok sevdim. Burada olmam beni mutlu etti. Daha önce sadece lisede oynadım. İlk defa Yüksekova Belediyesi'ne bağlı kadın futbol takımında oynayacağım. Bundan da mutluluk duyuyorum. Tek hedefimiz 1'inci Lig'e yükselmektir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.

'BU İŞİ HEPİMİZ AŞKLA YAPIYORUZ'

Takımın kalecisi Çimen Atilla da bu yıl 1'inci Lig'e yükselmek için mücadele edeceklerini dile getirerek, "Şu an 2'nci Lig'de oynuyoruz. Hedefimiz 1'inci Lig. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 7 aydır burada idman yapıyoruz. Pandemi sürecinden dolayı hazırlık maçlarına daha çıkmadık. 7 aylık emeğimizin karşılığında 1'inci Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz. Taleplerimiz daha uygun koşullarda görülürse daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Hem üniversite sınavlarına hazırlanıyorum hem de takımımın kaleciliğini yapıyorum. İkisini beraber yürütmek çok da zor olmuyor çünkü bu işi hepimiz aşkla yapıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Halı sahada antrenman yapan kadın sporcular

-Antrenörler eşliğinde yapılan ısınma hareketleri

-Antrenmandan detaylar

-Röportajlar

-Genel detaylar

(Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), DHA)

DHA-Spor Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-03-19 09:41:34



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