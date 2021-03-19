Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari’de dinamik denetim modeli kapsamında başlatılan uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkâri İl Müdürü Salih Kaya ve beraberinde bulunan emniyet, sağlık, tarım özel, il özel idare ve belediye ekipleri de denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Tüm iş yerlerini tek tek denetleyen kurum amirleri; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallara dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Çarşı merkezinde maskesini çene kısmına takan vatandaşları da uyaran denetim ekibi, sigara içenleri ise uyararak kent merkezinin değişik noktalarında sigara içmenin yasak olduğunu söylediler.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, birçok kamu kurum ve kuruluş personelinin katıldığı denetimlerin hız kesmede devam ettiğini ifade ederek, Hakkâri’nin mavi bölgede kalması için herkesi kurallara uymaya davet etti.

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