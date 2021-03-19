Yüksekova’da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekipler 204 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şüpheli 1 şahıs hakkında ise adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.