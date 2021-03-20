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Hakkari polisinden öğrencilere 'Siberay’ farkındalık eğitimi

İHA

Hakkari polisinden öğrencilere 'Siberay’ farkındalık eğitimi

– Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere 'Siberay’ farkındalık eğitimi verildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafında 'Siberay Projesi' kapsamında 200 öğrenciye 'Siberay’ farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere teknoloji bağımlılığı, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, ölçüsüz ve sınırsız internet kullanımının sonuçları, siber suçlar, siber zorbalık ve siberay tanıtımı detaylı bilgiler verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenecek okullarda eğitim faaliyetlerimiz devam edeceği öğrenildi.

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