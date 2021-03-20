Akkuyruksallayanlar Yüksekova'da mola verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi çarşı merkezindeki ağaç dallarında konaklayan Akkuyruksallayanlar kuş sürülerini görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde refüjdeki ağaçlarda konaklayan kuş sürülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Baharın geldiğinin habercisi olan Akkuyruksallayanlar türü kuşlar, ağaçların dallarına konarak doyumsuz bir manzaralar ortaya koydu. Akşam üzeri sürü halinde ağaçlara konaklayan göçmen kuşlar olan Akkuyruksallayanlar, vatandaşlar tarafından ilgi görmesiyle o anları da telefonlarına kaydettiler.

Baharın gelişinin habercisi Akkuyruksallayanlar, ilçeye renk kattığını belirten Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, "Bu sene ilkbahar her ne kadar geç gelse de sayısız kuş türü şimdiden gelmeye başladı. Bilindiği gibi ilçemiz yabani kuşların göç yollarından biri. Binlerce kuş türü Nehil sazlığında dinlenip besleniyor. Bu sene gelen ilk kuşlardan biride Akkuyruksallayan kuşu, aslında ilçemiz için bir nevi baharın müjdeleyicisi olma özelliği de taşıyan bu kuş türü ilçe merkezinde mola verirken çok güzel bir görüntü ortaya çıkarttı" dedi.

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