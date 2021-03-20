"Seslerin Rengi Projesi" Hakkari'nin sesi oldu

Hakkari Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında, kişisel gelişimlerini ve sosyal etkileşimlerini sağlamak amacıyla, sanatsal etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesiyle" meslek liselerinin öğretmen ve öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerin yanında sosyal ve kültürel yönden de gelişimlerini amaçladıklarını ifade ederek, "Sanatsal alanlarda edindikleri yeni kazanımlarını mesleki alanlarına yansıtılmasını hedefliyoruz. Meslek liselerimizin bizleri, güzel sonuçlara ulaştıracaklarına dair inancım tamdır. Çalışmalarda yer alan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere başarılar diliyorum. Okulların Erasmus ve eTwinning proje faaliyetlerine ilgi ve katılımlarının memnuniyet vericidir. Bu projelerden biri olan ve eTwinning çatısı altında oluşturulan "Seslerin Rengi" adlı proje, 10 farklı şehirden okulun bir araya gelmesiyle başlatılan bir projedir. Güzel Sanatlar Lisesi, müzik öğretmeni Elif Şare'nin kuruculuğunu üstlendiği, Hakkâri Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Fulya Saçılık'ın ise kurucu ortağı olduğu "Seslerin Rengi Projesi" etkinlikler ve ortaya çıkardığı ürünlerle kendini Türkiye'nin birçok şehrine tanıttı" dedi.

Projenin kurucusu Elif Şare, "Projede, Yalova, Manavgat, Çankırı, Muğla, Bilecik, Balıkesir, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan öğretmen ve öğrenciler yer alıyor. Temel amaç farklı kültürlerden insanları evrensel niteliği olan müzik alanında birleştirmek. Büyük çaba ve işbirliği halinde yürüttüğümüz projede, farklı şehirlerden katılım sağlayan öğrenciler hep birlikte müziğin alan ve teorik kısmını öğreniyor, enstrümanların sesleriyle müziğin sonsuz dünyasında keşfe çıkıyorlar. Öğrencilerimizin kültürel ufku genişliyor ve hayata farklı bakış açıları ile bakabiliyorlar" şeklinde konuştu.

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