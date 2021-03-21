Hakkari'de nevruz ateşini Vali Akbıyık yaktı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, valilik ve belediye tarafından nevruz kutlaması düzenlendi. Nevruz ateşini, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık yaktı.

Hakkari'deki nevruz kutlaması, kent parkında düzenlendi. Etkinliğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Nevruz ateşini ise Vali Akbıyık yaktı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, nevruzun, baharın müjdecisi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından tef çalınıp halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikte ayrıca Hakkari yöresinin kültürünü temsil eden yöresel uzun havalar, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-03-21 11:59:21



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