Hakkari’de bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Hakkari’de Dünya Ağaçlandırma Günü nedeniyle bin 500 adet karaçam, sarıçam ve ardınç fidanı toprakla buluşturuldu.

Hakkari Van karayolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Kent Ormanlarında düzenlenen fidan dikim törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Derman Çetin, Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Abiddin Bozkurt, kurum müdürleri ve orman işletme müdürlüğü personeli katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün 21 Mart’ın nevruz günü olduğunu söyledi. Akbıyık, “Burada tüm Türkiye ve Hakkari’nin nevruzunu kutluyorum. Bugün ayrıca Dünya Ağaçlandırma Günü. Bu vesileyle de Orman İşletme Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu alanda bin 500 kadar fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca bugün Dünya Down Sendromu Günü. Özel insanlarımız hayatın her alanında bizlerle beraberler, onlarında gününü kutluyoruz” dedi.

Vali Akbıyık, fidan diktikten sonra çocuklara kitap ve değişik hediyeler verdi.

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