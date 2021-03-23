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Hakkari'de “Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” programı

İHA

Hakkari'de “Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” programı

Hakkâri Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü tarafından “Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” çevrim içi söyleşi programı gerçekleştirildi.
Dünya Fair Play ödülünü alan ilk Türk İsmet Karababa’nın konuk edildiği programa, Hakkâri Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Bingöl, Dr. Öğretim Üyesi Mürşit Aksoy, Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Güler, akademik personeller ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Bingöl’ün üstlendiği, sunumunu Dr. Öğretim üyesi Mürşit Aksoy’un yürüttüğü programda Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri fair playın yanı sıra Bay Fair Play kitabıyla da tanınan İsmet Karababa’ya merak ettikleri soruları yöneltti. Karababa, hayatındaki başarı sırlarını ve hayata dair tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Program sonunda Hakkâri’nin kendisi için özel bir anlamı olduğunu ifade eden İsmet Karababa, Hakkâri Üniversitesine konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü hocalarına ve katılımcılara teşekkür etti.
Hakkâri Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü hocaları ise davetlerini geri çevirmeyen İsmet Karababa’ya teşekkürlerini ifade etti.

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