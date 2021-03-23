Hakkari’de 21 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 21 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Numune Uygulama Noktası çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada, yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 21 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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