Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Çukurca karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. HakkariÇukurca karayolunun 56. kilometresinde bulunan Kasran mevkiindeki menfez ise sel nedeniyle hasar gördü. Yolu açmak için Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Karayoluna yer yer kaya parçalarının düştüğünü belirten yetkililer, ekiplerin zaman zaman müdahalede bulunduğunu ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.