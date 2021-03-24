Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Çukurca karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde etkili olan yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. HakkariÇukurca karayolunun 56. kilometresinde bulunan Kasran mevkiindeki menfez ise sel nedeniyle hasar gördü. Yolu açmak için Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Karayoluna yer yer kaya parçalarının düştüğünü belirten yetkililer, ekiplerin zaman zaman müdahalede bulunduğunu ifade ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.