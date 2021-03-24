Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı



Mehmet ÖZKANAzer DEMİR/HAKKARİŞEMDİNLİ, (DHA)HAKKARİÇukurca kara yolu, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası 4 saat ulaşıma kapalı kalırken, ŞemdinliDerecik ve ŞemdinliAktütün yolları da selden kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün akşam etkili olan sağanak, sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Kırsal bölgelerde sağanak, heyelana neden oldu. HakkariÇukurca kara yolundaki yamaçta kalan Oğul ile Çimenli köyü yakınlarında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı. Hakkari'den Şırnak ve Çukurca yoluna gitmek isteyen sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından HakkariÇukurca yolu, yeniden açıldı.

İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede ŞemdinliDerecik ve ŞemdinliAktütün yolları da sel nedeniyle kapandı. Bölgeye ekipler, iş makineleriyle sevk edilirken, yolların açılması için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-03-24 09:57:46



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