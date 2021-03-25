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Yüksekova’da ‘sarı’ korkusu Maviden sarı rengine dönen Yüksekova’da esnafı yeniden kapanma korkusu sardı

İHA

Yüksekova’da ‘sarı’ korkusu Maviden sarı rengine dönen Yüksekova’da esnafı yeniden kapanma korkusu sardı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin risk haritasında maviden sarıya geçmesiyle esnafı iş yerlerini tekrar kapatma korkusu sardı.
Düşük riskli bölgeden orta riskli iller arasına giren Yüksekova ilçesi son dönemde korona virüs vaka sayısının artışıyla tedirgin günler yaşıyor. Sağlık Bakanlığının bu hafta paylaştığı vaka oranlarında daha önce ‘düşük riskli’ il olarak mavi kategoride yer alan Yüksekova, artan vaka sayıları ile sarıya geçti. Yeni risk haritasında vaka oranı 15.69’a yükselen kentte, vatandaşların yoğunluğu da dikkatlerden kaçmıyor. Vatandaşın rehavete kapıldığı Yüksekova’da, salgının yayılımın en çok sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandı görülüyor.

“Zorlu bir sürece girmemek için her şeye dikkat edelim
Lokanta ve kafe gibi iş yerlerinin sahipleri, müşterilerin bundan sonra dikkatli olmalarını ve mesafelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Esnaf Mütalip Gelincik, uzun zamandır İçişleri Bakanlığının verdiği kararla kapalı olduklarını belirterek, “Açmamız ise kısa zaman oldu ve kısa zaman olmasına rağmen sosyal mesafeye, maskeye ve kurallara uymadığımız için mavi olan ilimiz şimdi sarıya döndü. Verilen önlemlere dikkat etmesek eskisi gibi yine kapanacağız. Kapandığımız zamanda işletme olarak çalışanlarımız ve bizler mağdur olacağız. Mağdur olmamak için maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Dikkat etmesek kırmızıya döner bu sefer tamamen kapanırız. Zorlu bir sürece girmemek için her şeye dikkat edelim. Bu sıkıntı sadece kafe sıkıntısı değil, tüm Yüksekovalıların sorunu ve onun için kurallara uyalım” dedi.

“Vatandaşların birçoğu korona virüsü unutarak maske takmayı da bıraktı”
Esnaf Naif Salar da, Yüksekova’da artan vaka sayısının en çok esnafı korkuttuğunu belirterek, “Vatandaşların birçoğu korona virüsü unutarak maske takmayı da bıraktı. Biz mavideydik ve çok iyi gediyorduk. Şimdi ise sarıya geçtik. Bu da bizi endişelendiriyor. Çünkü biz lokantalar olarak müşteri yoksa çalışmamız mümkün değil. Kırmızıya geçmemek için artık daha iyi bir şekilde kurallara uyalım ve şehrimizi tekrar maviye döndürelim” ifadelerini kullandı.

“Maviye geçmek için çaba harcayalım”
Esnaf Aydın Keser ise vaka sayısının arttığını belirterek, “Artık herkesin dikkat edilmesi gerekiyor. Esnaf zaten zorlu bir süreç geçiriyor. Zaten bir yıla aşkındır zorlu süreç devam ediyor. Biz maviyi elimizle sarıya döndürdük. Kırmızıya geçme ihtimali tüm esnafı korkutuyor, çünkü iş yerlerimiz kapanır. Artık herkes kurallara uysun, yoksa bu kapanma olursa yine çok kişi işsiz kalacak. Onun için lütfen maviye geçmek için çaba harcayalım” şeklinde konuştu.
Esnaf Hüsamettin Ulalı da mavi haritada yer aldıkları için çok sevindiklerini belirterek, “2 hafta sonra maviden sarıya geçilmesiyle korku başladı. Korkumuz odur ki bu sefer sarıdan kırmızıya geçmek. İnşallah geçmeyeceğiz. Tek isteğimiz, istenilen kurallara uyulmak ve rivayet etmektir. Yoksa kötüleşme başlarsa yine iş yerlerimizi kapatmak zorunda kalacağız” dedi.

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