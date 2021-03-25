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Yüksekovalı kızlar wushu öğreniyor

DHA

Yüksekovalı kızlar wushu öğreniyor


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılan ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim veren Gençlik Merkezi'ndeki wushu kursu, büyük ilgi görüyor.
Hakkari Wushu İl Temsilcisi Özgür Dalar, Çin savunma sanatına özellikle genç kızların ilgi gösterdiğini belirtirken, bugüne kadar Türkiye ve Balkan müsabakalarında birçok kez madalya kazandıklarını söyledi. 
Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün dönem kurslarına, Çin savunma sanatı olan wushu da eklendi. Yeni Mahalle'deki Gençlik Merkezi'nde açılan wushu kursu, yoğun ilgi görmeye başladı. Kursa katılanlar, haftanın 5 günü wushu antrenörleri eşliğinde eğitim görürken, sokaktan gelebilecek tehlikelere karşı hazırlıklı olmak için tercih seçtiklerini söyledi. 
Hakkari Wushu İl Temsilcisi Özgür Dalar, Çin savunma sanatına özellikle genç kızların ilgi gösterdiğini belirtti. 4 yılda 80'e yakın lisanslı sporcu ve 4 antrenör yetiştirildiğini söyleyen Dalar, 3 kez Türkiye Şampiyonası'na katıldıklarını kaydetti. Dalar, "Her girdiğimizde derece ile döndük. Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü derecelerini aldık. En son girdiğimizde de Türkiye birinciliğini aldık. 18 ülke arasından yapılan müsabakalarda da Balkan birincisi olduk. Yine sıkı bir çalışma içindeyiz. Pandemi süreci boyunca öğrencilerimize haftanın 5 günü Gençlik Merkezi'nde eğitim verdik. Bu kursa özellikle kız öğrenciler ilgi gösteriyor. Onlar daha çok tercih ediyor. Amaçları bu sporu meslek edinmek. Çok yetenekli öğrencilerimiz var" dedi. 
Hedefinin Türkiye birinciliği olduğunu belirten Sümeyye Barut (18), "Wushu dövüş sanatı sporu hep aklımdaydı. Hedefim, wushu dövüş tekniklerini iyi öğrenip, Türkiye birinciliğine yükselmektir. Bu yüzden bu sporu seçtim. Kendimi savunmak için de özellikle seçtim. Burada özellikle kadınların tercih ettiği bir dal. 2 yıldır durmadan haftanın 5 günü merkeze gelip, bu sporu öğrenmeye çalışıyorum" diye konuştu. 
Esra Avşin Selen (18) de kendisini savunabilmek için bu sporu seçtiğini dile getirerek, "Hem zevkli hem de tercih ettiğim bir dal, o yüzden geliyorum. Daha önce farklı alanlarda spor dalları vardı ancak wushu yoktu. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bu kursa ben de kaydımı yaptırdım, düzenli geliyorum. Özellikle ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Daha çok çalışıp, müsabakalara girip, birinciliği elde etmek istiyorum. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İlçemizde son birkaç yıldır halk eğitim merkezi tarafından açılan kurslar sayesinde neredeyse her evde birkaç öğrenci farklı branşlarda kurslara katılım sağladı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Açıklamalar
-Antrenmandan detaylar 
 DHA-Spor Türkiye-Hakkari Yaşar KAPLAN
2021-03-25 11:24:54

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