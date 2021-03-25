Hakkari'de 20 köyde sel hasarı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sel sularının zarar verdiği Taşbaşı köyünde incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığını belirten Vali Akbıyık, yağışlardan dolayı yaklaşık 20 köyün zarar gördüğünü söyledi.

Hakkari merkez ile Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. HakkariÇukurca kara yolunun 40´ıncı kilometresinde bulunan Taşbaşı köyünde ise derenin taşması sonucu istinat duvarı yıkılıp, ulaşımı sağlayan köprü hasar gördü. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekil İdris Akbıyık da bugün Taşbaşı köyüne giderek incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, yağışlardan dolayı yaklaşık 20 köyün zarar gördüğünü söyledi.

Vali Akbıyık, Çukurca ve Derecik ilçesinde sel nedeniyle yolların kapandığını da belirterek, "Kapanan köylerimizin yollarını büyük oranda temizleyip açtık. Bugün de Taşbaşı köyüne geldik. Taşbaşı köyümüz coğrafya konum olarak biraz riskli bir köyümüz. Hatta afete maruz kalmış köylülerimizden biri. Bununla ilgili TOKİ'nin yaptığı çalışmalar da var. Burada taşan derenin istinat duvarına zarar vermesi nedeniyle bir tehlike oluşmuş durumda. İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dünden beri burada çalışma yürütüyor. Allah'a şükür can kaybımız yok. Hasar gören yol ve içme sularını yaptıracağız" dedi.

Vali Akbıyık, sel bölgesindeki incelemelerin ardından köy okulunu da ziyaret ederek öğrencilere kitap dağıttı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-03-25 15:00:57



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