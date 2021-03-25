Vali Akbıyık: “Eğitim öncelikli meselemiz”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Fen Lisesinde kurulan bilişim laboratuvarı, konferans salonu, fen bilimleri laboratuvarı, akıl ve zeka oyunları atölyesi, bilimsanat atölyesi, robotik kodlama ve zkütüphanesi’ açılışını yaptı.

Açılışta gazetecilere açıklamada bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, göreve geldiği ilk günden itibaren eğitimin öncelikli meseleleri olduğunu söyledi. Eğitim alanında başlattıkları seferberlik kapsamında akademik eğitim, proje tabanlı eğitim ve yaygın eğitimin meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Akbıyık, tüm dünyada olduğu gibi proje tabanlı eğitimin öncelikleri olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "20202021 eğitim öğretim yılındaki salgın süreci her ne kadar ilimizin eğitimine zorluklar getirse de bu sürecin öğretici yanını rehber edinerek zorlukları fırsata çevirdik. Projeler konusunda olsun, uzaktan eğitim eğitim yatırımlarında olsun, durmadan çalıştık ve güzel sonuçlar elde ettik. İlimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sadece bu yılda 53, son iki yılda 153 adet konferans salonu, fen bilimleri laboratuvarı, akıl ve zeka oyunları atölyesi, bilimsanat atölyesi, robotik kodlama ve zkütüphane ile okullarımızı donanımsal olarak zenginleştirdik. Bu gelişim, öğrencilerin ve öğretmenlerin okulda kaliteli zaman geçirmelerinde, eğitim öğrenmede önemli bir rol oynuyor'' dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, okulda açılan laboratuvarları ve atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet etti. Vali Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Çetin ile öğrenciler ve öğretmenler eşlik etti.

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