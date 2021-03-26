DAP heyeti Çukurca’da incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAP heyeti Çukurca’da incelemelerde bulundu

İHA

DAP heyeti Çukurca’da incelemelerde bulundu

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde incelemelerde bulundu.
Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, yanlarında bulunan heyetle Çukurca ilçesinde devam eden Tarihi Kale Evleri ve Emir Şaban Camisi’ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Alkan, DAP heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “İlçemizde halihazırda yürütülen ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeler istişare edildi. En yakın zamanda ilçemizin değerleri olan tarihi yerlerin onarım çalışmalarını bitirerek yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sunacağız inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sular altında kalan Yüksekova, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sular altında kalan Yüksekova, havadan görüntülendi
Gece yarısı sokak hayvanlarını elleriyle beslediler
YEREL HABERLER Gece yarısı sokak hayvanlarını elleriyle beslediler
Vali Akbıyık: “Eğitim öncelikli meselemiz”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Eğitim öncelikli meselemiz”
Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de 401 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 401 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari'de 20 köyde sel hasarı
YEREL HABERLER Hakkari'de 20 köyde sel hasarı
Vali Akbıyık sel bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Akbıyık sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Yüksekovalı kızlar wushu öğreniyor
YEREL HABERLER Yüksekovalı kızlar wushu öğreniyor
Yüksekovalı kızlar, wushu öğreniyor
YEREL HABERLER Yüksekovalı kızlar, wushu öğreniyor
Yüksekova’da ‘sarı’ korkusu Maviden sarı rengine dönen Yüksekova’da esnafı yeniden kapanma korkusu sardı
YEREL HABERLER Yüksekova’da ‘sarı’ korkusu Maviden sarı rengine ...
4 kişilik ailenin evi sular altında kaldı Aile fertleri kovalarla yağmur suyu ile mücadele etti
YEREL HABERLER 4 kişilik ailenin evi sular altında kaldı Aile ...
Aşırı yağmur Seven ailesini mağdur etti
YEREL HABERLER Aşırı yağmur Seven ailesini mağdur etti
Yüksekova sulara gömüldü
YEREL HABERLER Yüksekova sulara gömüldü
Hakkari’de sel Debisi yükselen dere köprüye ve istinat duvarına zarar verdi
YEREL HABERLER Hakkari’de sel Debisi yükselen dere köprüye ve ...
Şemdinli-Derecik karayolu sel nedeniyle kapandı
YEREL HABERLER Şemdinli-Derecik karayolu sel nedeniyle kapandı
Yüksekova'da sel; evler su altında kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yüksekova'da sel; evler su altında kaldı/ Ek ...
Yüksekova'da sel; evler su altında kaldı
YEREL HABERLER Yüksekova'da sel; evler su altında kaldı
Taşan dere suları Derecik karayolunu kapattı
YEREL HABERLER Taşan dere suları Derecik karayolunu kapattı
Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar ...
Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan; yollar ...
Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı
YEREL HABERLER Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı
Hakkari Belediyesinin kurslarına büyük ilgi
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinin kurslarına büyük ilgi
Yüksekova çiğdemlerle renklendi Karlı dağların arasında çiçek açan çiğdemler mest etti
YEREL HABERLER Yüksekova çiğdemlerle renklendi Karlı dağların ...