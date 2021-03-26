“Evlat Nöbeti” tutan ailelerle esnaf arasında gerginlik

Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 5’inci kez basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. HDP’nin seçim müzikleriyle karşılık verdiği eylemde, seslerini duyurmaya çalışan aileler ile esnaf arasında ise kısa süreli gerginlik yaşandı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler de beşinci defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve değişik pankartlarla 'Diyarbakırlı Annelerin Yanındayız’, ‘Kahrolsun PKK', ‘Kahrolsun HDP' ve “TürkKürt Kardeştir Ayırım Yapan Kalleştir” sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü. HDP’nin seçim müzikleriyle ailelerin sesini bastırması üzerine seslerini duyurmak için slogan atmaya başlayan aileler ile esnaf arasında ise kısa süreli gerginlik yaşandı. İş yerinin önünü kapattıkları gerekçesiyle ailelerin gitmesini isteyen iş yeri sahibi ve oğlu ile aileler arasında itiş kakış yaşandı. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden sakinleştirildi.

Gerginliğin ardından basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, çeşitli tarihlerde PKK tarafından zorla dağa götürülen çocukların aileleri olarak evlat nöbetine devam edeceklerini söyledi. Çiftçi, “Bizler buradan tüm Türkiye'ye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın” dedi.

HDP’ye yönelik başlatılan kapatma davasına çok sevindiklerini ifade eden Çiftçi, “HDP inşallah kapanır ve çocuklarımız bize geri döner. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarafsız ve bağımsız adaletine güveniyoruz. Adaletin bir an önce yerine getirileceğine inanıyoruz. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babaları selamlıyoruz. Evlat hasreti çeken biz Hakkarili aileler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Şemdinli ilçesinden gelen Reşit Koç ise HDP önünde başlattıkları evlat nöbetine siyaset veya maddi amaçla katılmadıklarını anımsatarak, eyleme evlatları için katıldıklarını söyledi.

Eylemin ardından aileler sloganlarla HDP il binasının önünden ayrıldı.

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