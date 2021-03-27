Vali Yardımcısı Kumbasar sel bölgesinde

Hakkari İl Özel idaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Şemdinli ilçesindeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bir süre önce şiddetli yağışlarla birlikte meydana gelen selde, yollar tahrip olurken birçok yerleşim yeri ise sel suları altında kalmıştı. Vali Yardımcısı Kumbasar ve Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, ilçede aşırı yağıştan etkilenen yerleşim yerlerini inceleyerek, vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Kumbasar ve Güven, tahrip olan yol ve köprüleri inceleyerek, onarılması için teknik ekibe talimat verdi.

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