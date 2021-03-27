Hakkari'de 36 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 36 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. 8 köy ve 28 mezra yolunun ulaşıma kapandığı il genelinde, yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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