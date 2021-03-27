Hakkari Valisi Akbıyık'tan Berat Kandili mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, Ramazan ayının müjdecisi mübarek Berat Kandili’ne ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bilindiği üzere; Şaban ayının 14. gününü 15’ine bağlayan gece Berat Kandili'dir. Berat; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulma, günahlardan arınma, Allah’ın affına ve rahmetine kavuşma, Allah katında berat etmek ve temize çıkmak demektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), bu gecede Cenabı Allah’ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, yapılan duaları kabul edeceğini müjdelemiştir. Unutmayalım ki tövbe kendini bulma ve bilmenin, gönlü arındırmanın en güzel yoludur. Kutsal geceler; iman, ibadet ve düşünce bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi manen planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için şüphesiz büyük bir fırsattır. Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden Berat Kandili’ni vesile bilerek Yüce Rabbimizden bizleri affetmesini dilemeli, kırgınlıklara son vererek insanların mutluluğu için dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle Cenabı Allah'tan bizleri, günahlarımızdan berat etmiş olarak Ramazanı Şerif'e ulaştırmasını diliyor, lütuf kapılarının ardına kadar aralandığı Berat gecesinin milletimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine dirlik, birlik ve hayırlar getirmesini gönülden niyaz ediyorum" dedi.

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