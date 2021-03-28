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Hakkari’de yılın ilk mantarı piyasaya çıktı

İHA

Hakkari’de yılın ilk mantarı piyasaya çıktı

Hakkari’de yılın ilk mantarı, tezgahlardaki yerini aldı.
Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bahar ayının gelmesiyle birlikte mantarlar da ortaya çıktı. Dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve baharın habercisi olarak bilinen mantar, tezgahlardaki yerine aldı.
Kilosu 60 TL'ye satışa sunulan mantarlara vatandaşlar yoğun talep gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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