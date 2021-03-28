Hakkari’de yılın ilk mantarı piyasaya çıktı

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Hakkari’de yılın ilk mantarı, tezgahlardaki yerini aldı.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bahar ayının gelmesiyle birlikte mantarlar da ortaya çıktı. Dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve baharın habercisi olarak bilinen mantar, tezgahlardaki yerine aldı.

Kilosu 60 TL'ye satışa sunulan mantarlara vatandaşlar yoğun talep gösterdi.

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