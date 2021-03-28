Hakkari'de 36 yerleşim yolu ulaşıma açıldı

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Hakkari il genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 36 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Önceki gün kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşıma kapanan 8 köy, 28 mezra yolu il özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yerleşim yollarının ulaşıma açılması ile birlikte üst bölgelerde de yol genişletme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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