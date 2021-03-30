Vali Akbıyık, yeni halk pazarında incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 20212023 Değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başlanan halk pazarında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, eski hükümet konağı otoparkında 750 metrekare üzerine kurulan 34 stantlı halk hazarı çalışmalarını yerinde denetledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, göreve başladıklarında ilk olarak 20202023 programı hazırladıklarını ifade etti. Akbıyık, "20202023 programımızda en önemli projelerimizden biri ve Hakkari ilimizde hiç olmayan büyük bir halk pazarı yapmaktı. Halk pazarının yapımı için Hakkari Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapım protokol imzaladık. Yaklaşık 500 bin TL’ye mal olacak halk pazarımızın 1 Nisan 2021 tarihinde hizmete girecek şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.

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