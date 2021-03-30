DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şemdinli'de



Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret etti. Esnafla bir araya gelen Babacan, 9 Kasım 2005'te bombalanan Umut Kitabevi'ni de ziyaret etti.

Van'dan kara yoluyla dün il kongresine katılmak üzere Hakkari'ye gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, kongrenin ardından Şemdinli ilçesine geçti. Babacan, beraberindeki partililerle esnaf ziyareti yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyen Ali Babacan, daha sonra 9 Kasım 2005'te bombalanan Umut Kitabevi´ni ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

2021-03-30 15:30:20



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