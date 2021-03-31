Maviden sarıya geçen Hakkarililer üzgün



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın yaklaşık 1 ay önce açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en iyi 5 ili arasında bulunan Hakkari, son tabloda mavi kategorideki 'düşük riskli' illerden, sarı kategorideki 'orta riskli' illere geçti. Yaşanan artış, Hakkarilileri endişelendirirken, denetimler artırıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ekiplerle işlek olan cadde ve sokakları gezip, denetimlere katıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca yaklaşık 1 ay önce açıklanan vaka oranı haritasına göre, mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında olan Hakkari, vaka artışıyla son tabloda sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında yer aldı. 1 ay önce Türkiye'nin en iyi 5 ili arasında bulunan Hakkari'de vaka artışı, halkı endişelendirdi. Kentte denetimler artırılırken, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ekiplerle en işlek caddelerde denetimlere katıldı.

'HEDEFİMİZ HAKKARİ'NİN MAVİYE DÖNMESİNİ SAĞLAMAK'

Hakkari'nin tekrar mavi kategoriye geçmesi için esnaf ve halkı kurallara uymaları konusunda uyaran Vali Akbıyık, "Amacımız, vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen konusunda farkındalık oluşturmaktır. Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi maalesef ilimizde de koronavirüs ciddi problem ve son zamanlarda ilimizde ciddi artış yaşanıyor. Hedefimiz Hakkari'nin maviye dönmesini sağlamaktır. Dinamik denetim sürecinde bütün hedefimiz Hakkari'nin daha sağlıklı, koronavirüssüz günlere kavuşmasıdır" dedi.

Hakkari'deki vaka artışının il dışından gelenlerden kaynaklandığını söyleyen esnaftan Selim Yiğit ise "Son açıklanan koronavirüs risk haritasında sarı kategoriye yükselen Hakkari´ye mavi daha çok yakışıyor. Vatandaşlar biraz rehavete kapıldı. 'Biz mavi kategorideyiz, bize artık bir şey olmaz' düşüncesine kapıldı. Dışarıdan gelen vatandaşların da çok etkisi oldu. Daha sıkı tedbirler alınmalı. İnsanların daha dikkatli olması lazım" diye konuştu.

Hamit Öztürk de Hakkari´nin maviden sarıya geçmesine çok üzüldüklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-03-31 10:10:42



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