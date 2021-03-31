Hakkari'de yasaklama kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de yasaklama kararı

İHA

Hakkari'de yasaklama kararı

Hakkari Valiliği, il genelinde 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasakladığını duyurdu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 01.04.2021 tarihi saat 00.01’den 15.04.2021 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, sesyayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanmıştır kararı alınmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkâri'ye koştu Aydın Aydın, pandemi nedeniyle toplumda yaşanan yılgınlığa dikkat çekmek ve “Ne olursa olsun durmamalıyız” demek için, ünlü aktör Tom Hanks'in canlandırdığı Forrest Gump karakteri gibi koştu
YEREL HABERLER Aydın Aydın yeni klibinde Edirne'den Hakkâri'ye ...
Maviden sarıya geçen Hakkarililer üzgün
YEREL HABERLER Maviden sarıya geçen Hakkarililer üzgün
Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti
YEREL HABERLER Karlı dağlarla birleşen kardelenler mest etti
Jandarmadan 286 personelle denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan 286 personelle denetim
Şemdinli’de 'kırmızı çizgi' uygulaması
YEREL HABERLER Şemdinli’de 'kırmızı çizgi' uygulaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şemdinli'de
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şemdinli'de
Vali Akbıyık, yeni halk pazarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, yeni halk pazarında incelemelerde ...
Hakkari'de 200 çuval kaçak sigara, yüz binlerce hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 200 çuval kaçak sigara, yüz binlerce hap ...
Hakkari’de ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
Yüksekova'da kaçak sigara, ilaç ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da kaçak sigara, ilaç ve tütün ele ...
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
YEREL HABERLER Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini ...
Hakkarili gençler polis olmak için ter döküyor
YEREL HABERLER Hakkarili gençler polis olmak için ter döküyor
Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı
YEREL HABERLER Ali Babacan Hakkari il kongresine katıldı
Selden zarar gören köy yollarında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Selden zarar gören köy yollarında çalışmalar devam ...
Vali Akbıyık’tan korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan korona virüs tedbirleri denetimi
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
YEREL HABERLER Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı