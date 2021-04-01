Van - Yüksekova karayolunda heyelan

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VanYüksekova karayolu, heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, VanYüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprağın kayması sonucu yol kapandı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler kapanan karayolunun açılması için çalışma başlattı.

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