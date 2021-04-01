Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan

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VanYüksekova karayolunda ikinci defa heyelan meydana gelirken, o anlar bölgede bulunan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu VanYüksekova karayolu ulaşıma kapanmıştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan sonrası, AFAD Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye geçti. Yol çalışmaları devam ettiği sırada meydana gelen ikinci heyelan, VanYüksekova karayolunu yeniden ulaşıma kapattı. Büyük bir gürültü ile meydana gelen heyelan, AFAD ekipleri tarafından görüntülendi. Heyelan sonrası karayolunda yeniden çalışma başlatıldı.

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