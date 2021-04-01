Aracın zulasında 134 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARI, (DHA)HAKKARİ'de polisin arama yaptığı araçta 134 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında HakkariVan kara yolunda bir aracı durdurularak arama yaptı. Aramada aracın yan panel kısımlarına gizlenmiş 134 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-04-01 13:01:28
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