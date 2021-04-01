Heyelanın kapattığı yol kontrollü ulaşıma açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Heyelan nedeniyle kapanan YüksekovaVan karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Karayolunun 30. kilometresindeki Yeni Köprü bölgesinde sabah saatlerinde heyelan meydana gelmişti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, yürütülen çalışmalar sonucu karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.