Kamyonetteki kasaların altına gizlenen 80 kilo eroini 'Ayzek' buldu



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup, narkotik köpeği 'Ayzek' ile arama yaptığı kamyonette, elma kasalarının altına gizlenen 80 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Yüksekova'daki Numune Polis Kontrol Noktası´nda kamyonet sürücüsü, şüphe üzerine durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Ayzek' ile arama yapan polis ekipleri, elma kasalarının altına gizlenen 80 kilo 100 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Mehmet ÖZKAN

2021-04-03 15:52:35



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