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Yüksekova’da iki mevsim bir arada

İHA

Yüksekova’da iki mevsim bir arada

– İki mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.
Hava sıcaklığının yükseldiği Yüksekova Ovası’nda bahar mevsimi yaşanırken, ilçenin çevresini saran dağlar ise beyaz örtüsüyle büyülüyor. Çiğdemlerin açtığı ve yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturan ovanın yanı başındaki karlı dağlar ise görenleri mest ediyor. Ovayı süsleyen çiğdem ve kardelenlerin etrafını çeviren karlı dağlar ortaya ayrı bir güzellik çıkarıyor.
Ovada bahar yaşanırken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise iki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede bol bol fotoğraf çekiyor.

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