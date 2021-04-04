Çukurca’da seracılık ve sebze yetiştiriciliği çalışması

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ortak projeyle yeni tarım alanları ve seracılık için çalışma başlatıldı.

Açıklamalarda bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Berşük" mevkisinde yeni tarım alanları oluşturduklarını belirterek, “İlk etapta 2 adet sera kurduk. Bu seralarımızın kış aylarında faaliyette girebilmeleri için alttan ısıtmalı sistemle devreye aldık. Artık her mevsimde ilçemizde sebze üretebilecek bir düzeye gelmiş olduk. Berşük mevkisinin elverişli ve oldukça verimli olmasından dolayı Kaymakam Hasan Kurt ile birlikte yeni tarım alanları açtık. Bölgeyi tarım kompleksi haline getirerek aynı zamanda hobi bahçeleri oluşturulması için de projeler üreteceğiz. Amacımız, Çukurca ilçemizde her mevsimde kendi ihtiyacı kadar sebze üretimini sağlamaktır” dedi.

Muhtar İsmail Altay ise ilçede sağlanan huzur ortamı sayesinde bölgenin zengin topraklarının tekrar değerlendirildiğini belirterek, “Belediyemizin hazırlamış olduğu seracılık projesi ilçede hem yeni istihdamların hem de vatandaşların sebze ihtiyacını karşılıyor. İnşallah bu huzur ortamı devamlı sürer ve bu sayede vatandaşlarımız yıllardır ekilmeyen topraklarını tekrardan ekmeye devam eder. İlçenin topraklarının verimliliği sayesinde vatandaşlarımız tekrar çiftçiliğe geri dönüş yaptı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.