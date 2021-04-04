Hakkari'de kayak yarışması



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 65 sporcunun katıldığı kayak yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kayak milli takımındaki sporcuların yüzde 30'unun Hakkarili olduğunu belirterek," Hakkari'deki çocuklarımız hakikaten çok başarılı. İki yıl içerisinde 22 bin vatandaşımıza, çocuğumuza burada tüm masrafları valilik tarafından karşılanarak ücretsiz kayak eğitimi verdik" dedi.

Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde nisan ayı olmasına rağmen ilk haftada kayak yarışması düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 65 sporcunun katıldığı kayak yarışması 6 kategoride yapıldı. Sporcular, yarışlarda dereceye girebilmek için büyük çaba gösterdi. Dereceye giren sporcular için tören düzenlendi. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Selim Kapancı, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Duygu Demirayak Durmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari Temsilcisi Halil Kurşun, antrenör ve sporcuların katıldığı törende, dereceye giren sporcuların ödüllerini Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyeleri verdi. Vali Akbıyık, kayak merkezinde düzenlenen valilik kupası yarışmasının pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

'KAYAK MİLLİ TAKIMININ YÜZDE 30'U, HAKKARİLİ SPORCULARDAN OLUŞUYOR'

Vali Akbıyık,"Hakkarimiz her alanda gelişiyor, kalkınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın büyük destekleriyle Hakkari'de gerek sporda, gerekse de diğer alanlarda, eğitimde, turizmde kalkınmada büyük bir seferberlik var. Burada pist uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkarttık. Otel çalışması devam ediyor. Telesiyejimizi yaptık. Hedefimiz önümüzdeki yıl pistleri 6 kilometreye çıkartmak. Daha sonra da kafe, yürüyen bant projelerimizi de 2021-2022'de yapacağız. Burada her yıl kar festivali yapıyorduk. Ancak maalesef pandemiden dolayı bu sene yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bir çok ulusal ve uluslararası müsabakayı burada yapacağız. Hakkarili çocuklarımız, hakikaten çok başarılılar. Kayak milli takımının neredeyse yüzde 30'u Hakkarili ve Yüksekovalı çocuklarımızdan oluşuyor. İki yıl içerisinde 22 bin vatandaşımıza, çocuğumuza burada tüm masrafları valilik tarafından karşılanarak kayak öğrettik, tamamen ücretsiz" dedi.

'BURASI İRAN, IRAK VE VAN'IN KAYAK MERKEZİ'

Hakkarililerin yüzde 50'sinden fazlasının profesyonel ve amatör kayak yapmayı bildiklerini anlatan Vali Akbıyık, " Burası İran'ın, Irak'ın, Van'ın, Şırnak'ın kayak merkezi. Kış turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanımızın Hakkari'ye özel desteği var. Neredeyse 50-100 yıllık yatırımı, hizmeti bir yılda aldık ve Hakkari merkez, ilçelerimiz, beldelerimiz dahil olmak üzeri tamamında en az 2-3 proje gerçekleşiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız merkez belediyesine, ilçelerimize ve beldelerimize sürekli destek veriyor. Geçtiğimiz hafta da ziyaret ettim. 22 milyon lirayı bulacak yatırım desteğini aldık. İnşallah Yüksekova ve Hakkari'de de millet bahçesini yapmak için çalışmalara başladık. Kamu yatırımlarımız son hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-04-04 17:02:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.