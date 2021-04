Başkan Aksaç ve ailesinden örnek davranış

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve ailesi, şehrin değişik noktalarda bulunan can dostlara mama ve su bıraktı.

Sümbül Mahallesi Muhtarı ve Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, can dostlara sahip çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır kentin değişik noktalarında bulunan sokak hayvanlarına düzenli olarak yiyecek bırakan Aksaç, bu defa da can dostları kendi elleriyle besledi.

HakkariYüksekova ve Hakkari Çukurca karayolu olmak üzere şehrin birçok noktasında bulunan sokak hayvanlarını tespit ederek yiyecek bırakan Muhtar Aksaç, hayvanlara yönelik beslenme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, tüm canlıların yaşam haklarının korunması gerektiğini belirterek, “Yemek ve su verilmezse, bakımları yapılmazsa ölümle karşı karşıya kalıyorlar. Sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Karınlarını doyurmak için bir kap yemek bir kap su vererek onların yaşamalarına katkı sağlamalıyız. Bu her bireyin vatandaşlık görevidir. Biz Hakkari Muhtarlar Derneği olarak bu konuya dikkat çekmek üzere girişimde bulunduk ve dostlarımızı beslemeye geldik” şeklinde konuştu.

