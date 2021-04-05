Başkan Aksaç ve ailesinden örnek davranış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aksaç ve ailesinden örnek davranış

İHA

Başkan Aksaç ve ailesinden örnek davranış

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve ailesi, şehrin değişik noktalarda bulunan can dostlara mama ve su bıraktı.
Sümbül Mahallesi Muhtarı ve Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, can dostlara sahip çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır kentin değişik noktalarında bulunan sokak hayvanlarına düzenli olarak yiyecek bırakan Aksaç, bu defa da can dostları kendi elleriyle besledi.
HakkariYüksekova ve Hakkari Çukurca karayolu olmak üzere şehrin birçok noktasında bulunan sokak hayvanlarını tespit ederek yiyecek bırakan Muhtar Aksaç, hayvanlara yönelik beslenme çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, tüm canlıların yaşam haklarının korunması gerektiğini belirterek, “Yemek ve su verilmezse, bakımları yapılmazsa ölümle karşı karşıya kalıyorlar. Sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Karınlarını doyurmak için bir kap yemek bir kap su vererek onların yaşamalarına katkı sağlamalıyız. Bu her bireyin vatandaşlık görevidir. Biz Hakkari Muhtarlar Derneği olarak bu konuya dikkat çekmek üzere girişimde bulunduk ve dostlarımızı beslemeye geldik” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık: “Hakkari turizm merkezi olma yolunda”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “Hakkari turizm merkezi olma yolunda”
Hakkari'de kayak yarışması
YEREL HABERLER Hakkari'de kayak yarışması
Çukurca’da seracılık ve sebze yetiştiriciliği çalışması
YEREL HABERLER Çukurca’da seracılık ve sebze yetiştiriciliği ...
Hakkari’de ‘Valilik Kupası Kayak Yarışması’ düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘Valilik Kupası Kayak Yarışması’ ...
CİSAD üyeleri Mar Abdişo Kilisesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER CİSAD üyeleri Mar Abdişo Kilisesi’ni ziyaret etti
Yüksekova’da iki mevsim bir arada
YEREL HABERLER Yüksekova’da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da ev yangını
YEREL HABERLER Yüksekova'da ev yangını
Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)
YEREL HABERLER Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük (2)
Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük
YEREL HABERLER Akşener: Karpuz gibi ikiye bölündük
Kamyonetteki kasaların altına gizlenen 80 kilo eroini 'Ayzek' buldu
YEREL HABERLER Kamyonetteki kasaların altına gizlenen 80 kilo ...
Elma kasalarında 80 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Elma kasalarında 80 kilo eroin ele geçirildi