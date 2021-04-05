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76 yaşında, kızıyla 1500 metredeki tarihi kiliseye yürüdü

DHA

76 yaşında, kızıyla 1500 metredeki tarihi kiliseye yürüdü


Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, Oğul köyünde bulunan Nesturilere ait iki dağ arasında bulunan 1500 metre yükseklikteki Mar Abdişo Kilisesi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe kızı Nezahat ile katılan 76 yaşındaki Ramazan Akbaş, " Amacımız, Hakkari'deki doğa harikası sıra dağları ve doğal güzellikleri Türkiye ve dünyaya tanıtmaktır" dedi.
Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 25 dağcı ve doğaseverin katıldığı yürüyüşe katılanlar kente 25 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul Köyü'ne kadar araçlarla gitti. Doğaseverler daha sonra Oğul Köyüne bağlı Bekuk Mahallesi'nde bulunan doğal mağara içerisindeki Nasturiler tarafından yapılan  iki dağ arasındaki 1500 metre yüksekliği bulunan Mar Abdişo Kilisesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren yürüyüşte kiliseye ulaşan doğaseverler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
BABA-KIZ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI
İlk dağcılık faaliyetini 1964 yılında kente gelen İngiliz turistlere rehberlik yaparak yapan 9 çocuk babası 18 torun sahibi Ramazan Akbaş, kızı Nezahat Akbaş ile birlikte kiliseye yapılan doğa yürüyüşüne katıldı. Akbaş, sporun yaşının olmadığını, spora olan ilgisinden  dolayı kendini hala genç hissettiğini belirterek,"Amacım, Hakkari'deki sıra dağları, doğa harikası ve tarihi tanıtmak. Zamanımın  büyük çoğunluğu doğada geçiyor. Spor yapmak için de çok iyi. O yüzden diyorum ki sporun yaşı yoktur. Bu yürüyüşe kızımla birlikte katıldım."dedi.
BÖLGENİN EN ÖNEMLİ KİLİSESİ
Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi ve CİSAD Yönetim Kurulu üyesi Naci Ertunç da Mar Abdişo Kilesesi'nin yörenin en önemli kilisesi olduğunu ifade ederek, "Burası Hakkari Merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yürüyüş parkuru ise 1 saat 15 dakika sürüyor. Nesturilere ait bu kiliseye bağlı 11 kilise bulunuyor. Oğul köyüne bağlı mezralardaki tüm kileseler buraya bağlıydı. O yüzden önemli bir kilise.  2 katlı olup, bin 500 metre yükseklikte bulunuyor. En önemli özelliği içinde çeşmenin olması. Buraya gelen doğaseverler bu çeşmeden faydalanıyor. Herkesi buraya bekliyoruz. Amacımız buradaki tarihi güzellikleri tanıtmak" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Hakkari Behçet DALMAZ
2021-04-05 13:40:53

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