Genel Başkan Er’den 103 amiralin bildirisine tepki

Hakkari Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, 103 amiralin yayınladığı bildiriye tepki göstererek, “Ülke olarak vesayetlerden çok yorulduk” dedi.

103 amiralin yayınladığı bildiriye tepki gösteren Genel Başkan Er, millet iradesinin meşru temsilcilerini hazmedemeyen darbe sevici 103 emekli amiralin gece yarısı ilan etmiş oldukları bildiriyi nefretle ve şiddetle kınadığını söyledi. Bu bildirinin ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara çanak tutuğunu ifade eden Başkan Er, “Şu an hedef Türkiye'dir. Güçlü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, Türkiye'nin temelini çoktan sarsmışlardı. 28 Şubat’ta denediler olmadı. Doğu ve Güneydoğu’da hendekler kazdılar olmadı. İstanbul'da ağaç bahanesiyle Gezi eylemini gerçekleştirdiler yine olmadı. 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulundular o da olmadı. Şimdi 103 emekli amiral üzerinden algı oluşturmaya çalışıyorlar. Asıl amaç dünyada büyük bir güç dengesi olan ülkemizin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemek, yönlendirmek ve düşmanlarımızı sevindirerek hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile gerek Suriye’de gerek Libya’da düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratan önemli ve üstün başarılara imza atmışlardır. 103 emekli amiralin bildirisi Türk Silahlı Kuvvetlerimizi amacından koparamayacağı gibi yapılan açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizi incitmişlerdir. 103 emekli amiralin bildirisi ile tamda emperyalist güçlerin istedikleri yapılmaya çalışılıyor. İslam coğrafyasına dönüp bir baksınlar. Şu an kan ve gözyaşı, huzursuzluğun ve gelecekleri paramparça edilen bir coğrafya göreceksiniz. 14 Mayıs 1950 yılında yüzde 50’lerle 10 yıllık iktidarı başlayan Adnan Menderese, 27 Mayıs 1960 yılında darbe yapılarak ülkemiz kaos ortamına sokulmuştu. Belki o gün başarmışlardı. Ancak halkımız uyanmıştır. Güzel vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne uzanan her eli nasıl kırdığımızı ve yine uzanacak her eli kırmak için bu uğurda canımızı her zaman seve seve vermeye hazır olduğumuzu 15 Temmuz’da tüm vesayetçilere, darbecilere ve bunlar gibi düşünenlere ve ayrıca gece yarısı bildiri düzenleyenlere, hükümete ayar vermeye çalışanlara ve 103 emekli amirale de ilan ettiğimizi ne zaman unuttular. 103 emekli amiral ve bunlar gibi düşünen vesayetçilere diyoruz ki söz konusu vatan olunca bizim için meydana çıkıp vatanı müdafaa etmek imkan meselesi değil iman meselesi olduğunu da asla unutmamalıdırlar. Halk olarak 15 Temmuz gecesi de vatanımızın yanındaydık, bugünde yanındayız. Yarın da yanında olacağımızı açık açık ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.

