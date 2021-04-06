Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Yılmaz Gürellı, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde meydana geldi. Bahçesinde kestiği ağacın altında kalan Yılmaz Gürellı, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz Gürellı hayatını kaybetti.

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