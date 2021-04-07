Hakkari’de dereceye girenlere ödülleri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de dereceye girenlere ödülleri verildi

İHA

Hakkari’de dereceye girenlere ödülleri verildi

Hakkari İl Müftülüğü tarafından “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” konulu kompozisyon yarışmasında birincisi olan Fatma Kaplan ödülünü İl Müftüsü Faruk Gürbüz’den aldı.
Hakkari İl Müftülüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında liseler arasında düzenlediği “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Pandemi nedeniyle geciken ödül töreni müftülük binasında, İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün katılımıyla yapıldı.
Kompozisyon yarışmasında merkez ilçe ve il bazında 2 birincilik alan Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi Fatma Kaplan, başarılarını anlattı. Farklı tarihlerde düzenlenen kompozisyon yarışmalarında aldığı dereceleri aktaran Kaplan, “Geçen yıl Yeşilay bağımlılıkla ilgili anı türünde edebiyat yarışmasında ili temsilen birinci oldum. Türkiye elemelerinde Hakkari’yi temsil ettim. Fakat başarı elde edemedim. Bir Bilenle Bilge Nesil, EğitimBirSen yarışmasında bir dönem boyunca verilen 4 kitap hakkındaki kompozisyon yarışmasında 2 birincilik bir de ikinciliğim oldu. Bir kitapta ise dereceye girememiştim” dedi.

“İlkokuldan beri kitap okuyorum”
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü nedeniyle düzenlenen “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” konulu kompozisyon yarışmasında il ve ilçeler arasında 2 birincilik kazandığını anımsatan Kaplan, "İlkokuldan beri kitap okuma alışkanlığım var. Lisede bu daha fazla arttı. Böylece kelime dağarcığım gelişti. Özellikle lisede okuduğum yazarların eserlerinden etkilendim. Sonra kendi görüşlerim arttı. Gerekli yerlerde yazarları eleştirebilen fikirlerim gelişti. Yani yazarın aslında şu veya bu şekilde yazması daha güzel olurdu diye düşündüm. Kısacası eleştiri yeteneğim gelişti. Ayrıca duygusallığım yeteneğimi etkiledi. Böylelikle düzenlenen kompozisyon yarışmalarında dereceler aldım” ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dereceye girenlere ödül verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni doğan oğlağa şefkat eli Doğuştan ayağı sakat olan 2 günlük oğlak, sahibi tarafından çocuk gibi kucakta veterinere getirildi
YEREL HABERLER Yeni doğan oğlağa şefkat eli Doğuştan ayağı sakat ...
“Biz Anadolu’yuz” projesikapsamında öğrenciler Hakkari'ye geldi
YEREL HABERLER “Biz Anadolu’yuz” projesikapsamında öğrenciler ...
Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Şemdinli'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli'de PKK'lı teröristlere ait silah ve ...
Şemdinli’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şemdinli’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele ...
Hakkari'de “Doğa Dostu Nesiller” projesi
YEREL HABERLER Hakkari'de “Doğa Dostu Nesiller” projesi
Yüksekova’da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
YEREL HABERLER Yüksekova’da karların erimesiyle koyunlar meralara ...
"Dikkat Aile Var" adlı oyun Hakkâri’de sahnelendi
YEREL HABERLER "Dikkat Aile Var" adlı oyun Hakkâri’de sahnelendi
Memur-Sen’den 103 amiralin bildirisine tepki
YEREL HABERLER Memur-Sen’den 103 amiralin bildirisine tepki
Genel Başkan Er’den 103 amiralin bildirisine tepki
YEREL HABERLER Genel Başkan Er’den 103 amiralin bildirisine tepki
76 yaşında, kızıyla 1500 metredeki tarihi kiliseye yürüdü
YEREL HABERLER 76 yaşında, kızıyla 1500 metredeki tarihi kiliseye ...
Yüksekova'da kardelen güzelliği
YEREL HABERLER Yüksekova'da kardelen güzelliği
Başkan Aksaç ve ailesinden örnek davranış
YEREL HABERLER Başkan Aksaç ve ailesinden örnek davranış