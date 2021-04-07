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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAP Gazeteciler Birliği Adana’da ağırlandı

İHA

GAP Gazeteciler Birliği Adana’da ağırlandı

GAP Gazeteciler Birliği öncülüğünde farklı illerden gazeteciler, gazeteciyazar ve iş insanı Halil Arslan’ın daveti üzerine Adana’da bir araya geldi.
Toplantıya Hakkari, Diyarbakır, Muş, Van, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mersin ve Adana’dan gazeteciler katıldı. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Başkan Yardımcısı, GazeteciYazar ve iş insanı Halil Arslan ve Hamit Özpolat, Yaşar İçen, Hakkari, Diyarbakır, Muş , Van ,Urfa Adıyaman, Malatya, Mersin ve Adana’dan gazeteciler katıldı. GAP Gazeteciler Birliği üyeleri, Halil Arslan’dan kent hakkında bilgi aldı.
GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, etkinlikte kısa bir değerlendirmede bulunarak davetinden ötürü Arslan’a teşekkür etti. Kıymaz, “Adana’da Arslan Güneydoğu Matbaacılık Tesisleri Sahibi ve İlkhaber Gazetesi Sahibi iş adamı ve aynı zamanda GAP Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Halil Arslan’ın vermiş olduğu öğlen yemeğinde bir araya geldik. Adana Türkiye’nin sayılı büyükşehirlerinden bir tanesidir. Önemli sorunları var. O sorunları sahiplenmede, takip etmede, Adana’nın geleceğini tayin etmede, vizyon çizmede mutlak suretle yerel basının etkisi kesinlikle tartışılamaz. Burada yerel basının güçlü olması demek Adana’nın güçlü olması demektir. Burada yaklaşık 30 yıldır dostluğumuz olan Halil Arslan Bey ve ekibi de Adana’ya, Çukurova’ya, Türkiye’ye yerel ve ulusal basında katkılar koyan, emek veren, elini taşın altına koyup yatırım yapan bir ağabeyimiz. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yerel basına önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Arslan da, farklı illerden gelen gazetecileri burada misafir etmenin kendisini çok mutluğu olduğunu söyledi. Kendisinin matbaacılık sektörüne girmeden önce gazetelerin en az 5 Bin gazete bastığını, bununda yerel basına olumsuz yansıdığını ifade eden Arslan, satılmayan gazetelerin çöpe gittiğini belirtti. Arslan, "Ben bu sektöre atılmadan önce, Doğu’dan Güneydoğu’dan yerel gazete çıkacağı zaman büyük matbaalara gidiyorlardı. Büyük matbaalar o zaman 5 binden aşağı olan gazeteleri basmıyorlardı. Ben matbaacılığa başladıktan sonra eğer gazeteleri 500 satıyorsa 1000 tane basabilirler dedim. Diğer basılan 4 bin gazete çöpe gitmesin istedim. Kağıdımız dövizle ithal ediliyor. Dövizimiz boşa gitmesin. Çünkü fazla basılan her gazete çöpe gidiyor demektir. Buda dövizimizin çöpe gittiği anlamı taşır” dedi.

Hakkari’yi gezelim görelim
GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hamit Özpolat da gazetecilerin sorun ve sıkıntılarına değindikten sonra Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın dediği gibi Hakkari’de hayat olduğunu söyledi. Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’yi herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Özpolat, Hakkari ile ilgili ön yargıların önüne geçilmesi için bölgedeki gazetecilerle birlikte Hakkari’yi ziyaret etmeyi düşündüklerini söyledi.

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