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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyüksu’dan 600 haneye gıda yardımı

İHA

Başkan Büyüksu’dan 600 haneye gıda yardımı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi tarafından 600 aileye gıda yardımı yapıldı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Esendere Belde Belediyesi de korona virüse karşı beldede yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkânlarını seferber etti. Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun talimatlarıyla 600 haneye gıda yardımı yapıldı. Yardımların dağıtılmasında yer alan Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, beldenin 4 mahallesi ve 12 köy ile Esendereli olup da Yüksekova ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlara gıda hizmetini götüreceklerini belirtti. Gıda yardımını geleneksel hale getirdiklerini belirten Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisinin altına alan bu virüs nedeniyle biz geçen sene 500 haneye gıda yardımı yaptık. Bu sene hem beldemizde, hem de Esendereli olup Yüksekova’da ikamet eden vatandaşlarımıza olmak üzere 600 aileye yardımda bulunduk. Artık biz belediye olarak bu yardımı gelenek haline getirerek bundan sonraki süreçte de inşallah devam ettireceğiz. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim bütün amacımız ve bütün gayemiz bu zor süreçte halkımızı yalnız bırakmamak ve onların yanında olmak. Allah’ıma binlerce kez şükürler olsun ki hiçbir mahcubiyet yaşamadık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de halkımıza cevap olacağız. Bu yardımların yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve herkese sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum” dedi.

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