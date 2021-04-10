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Genel Başkanı Keşir Hakkari’de Hakkarili kadınlar "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programına yoğun ilgi gösterdi

İHA

Genel Başkanı Keşir Hakkari’de Hakkarili kadınlar "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programına yoğun ilgi gösterdi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" temalı programının startı Hakkari'de verildi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği program gün boyu farklı toplantılarla devam etti.
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında, Hakkari’de startı verilen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" konulu programa kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Türkiye genelinde düzenlenecek olan "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programına Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ak Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Ak Parti İl Başkanı Abdulmüttalip Özbek, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, MKYK üyesi Av. Abdulmecit Tarhan ve Kadı Kolları Başkanı Münevver Ertuş ile partililer kadınlar katıldı. Keşir’in Hakkari Programı Ak Parti ile Başkanlığı ziyareti ile başladı. Başkan Özbek, Hakkari ziyareti nedeniyle Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir’e teşekkür ederek Keşir'e Hakkari kilimi hediye etti. AK Parti Kadın Kolları olarak devraldıkları gelenek ile saha programlarına Hakkari ile başladıklarını belirten Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde ilk seçim beyannamesi ve ilk mitingini Hakkari’de yapması nedeniyle programlarının startını burada verdiklerini söyledi.
Hakkari ziyaretinde, sadece teşkilat çalışmaları ve buluşmaları yapmayacaklarını ifade eden Keşir, "Biz aslında, gittiğimiz ilin kadınlarına, kırsal kalkınma ve kadın emeğine yönelik, bir proje, bir gelecek bırakarak ayrılmak istiyoruz. Onun için "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" yapıyoruz. 81 ilde bunu projelendirdik" dedi.
KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kadın kooperatiflerine yönelik hibelerinin bulunduğunu anımsatan Keşir, "Bunların bir kısmı tarıma ve kırsal kalkınmaya yönelik ama bir kısmı kadın girişimciliğine yönelik. Biz bunların her birini, o ilin sosyolojik ve coğrafi durumuna göre bir planlama yaparak, o ilde doğru uygulama örneklerini, yani o ilde daha önce bu uygulamaları kullanmış başarı öykülerini vatandaşlarımızla tanıştıralım istiyoruz. Hem de bu projeleri onlara anlatalım istiyoruz" diye konuştu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, illere gitme nedenlerinin büyük kısmının, "Kadın Emeği Buluşmaları" olacağını sözlerine ekledi.
Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı bünyesinde kadın kolları başkanlık biriminin hizmetinin açılışını yapan Keşir ve beraberindekiler, partili kadınlar ile bir araya geldi. AK Partili Keşir ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde kadın girişimciler ile bir araya geldi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kamu kurum müdürleri ile girişimci kadınlar katıldı. Programda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, KOSGEB, İŞKUR, Ticaret İl Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile kadın girişimci ve kooperatiflerine verilen hibe destekleri ele alındı. Burada girişimci kadınlara hitaben açıklamalarda bulunan Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, kadınların hem hayal güçlerini güçlendirmeyi hem de kırsal kalkınmada ev ekonomisinde ve kadın emeğini değerlendirmede onlara bir proje, bir başlangıç noktası bırakmak istedikleri mesajını verdi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının kent genelinde girişimcilere yönelik verdikleri hibe ve destekler ile ilgili detaylı sunum yaptığı program, destek alarak işlerini kuran kadınlara da söz verildi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" temalı programı kapsamında HATSO’da kadınlarla bir araya geldi. Geceyi Hakkari’de geçirecek olan Keşir’in kentteki programına yarın Yüksekova ilçesinde devam edeceği öğrenildi.

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