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Hakkari'de, mağarada PKK'nın giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi

DHA

Hakkari'de, mağarada PKK'nın giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tespit edilen mağarada terör örgütü PKK'ya ait giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürürken, Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar kırsalına da operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada, toprağa gömülü 1 bidonda 1 bixi mekanizması, bixi bakım kiti, 1 güneş paneli, 1 monte hamili, 2 adet 12 volt´luk akü,  yaklaşık 50 metre elektrik kablosu, 1 adet 60 amper akü, 1 kasatura, 1 şemsiye, 6 paket 15 kg çay, 6 paket 10 kg tuz, 100 kilo toz şeker, 67 litre ayçiçek yağı, 5 kilo salça, 30 paket hazır çorba, 5 kilo bulgur, 20 kilo makarna, 10 kilo pekmez/tahin, 10 kilo çamaşır deterjanı, 20 sabun, 115 paket sigara, 3 kilo çikolata, 10 kilo pirinç, 2 çift mekap ayakkabı, 3 uyku tulumu, 3 mont, 20 toz maya, 2 met, 2 panço yağmurluk, 1 kamuflajlı sırt çantası, 1 elektrikli su ısıtıcısı, 4 bel kuşağı, 1 kürek, 3 pil bloğu, 10 metal kaşık, 15 tabak tencere, 10 metre yeşil renkli halat ile muhtelif giyim ve gıda maddeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-04-11 18:00:33

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