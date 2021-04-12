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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti

İHA

Başkan Özbek sınır köylerini ziyaret etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler sınır köylerini ziyaret etti.
Başkan Abdulmuttalip Özbek, beraberindeki Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Başkanı Zeki Derin ve partililerle Irak’ın sınıf noktasında bunan Çukurca ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, yöre halkının sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Özbek ve beraberindekiler, burada vatandaşlarla sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinleyip not aldılar.
Başkan Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her koşulda vatandaşlara ulaşmaya ve hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Çığlı ve Taşbaşı köyü sakinleriyle bir araya geldik. Onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledik ve not aldık. Köy halkının misafirperverliğinden ve yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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